Синка путінського друга вигнали з посади тренера хокейної команди: він зганьбився і виявився безглуздим

Його клуб мав найбільший у лізі бюджет на зарплати

Головного тренера клубу "Газпрому" вигнали з посади після найбільшого провалу за 15 років. Йдеться про Романа Ротенберга, сина мільярдера та друга очільника Росії Володимира Путіна Бориса Ротенберга.

Як повідомляють росЗМІ, таке рішення ухвалила нова рада директорів. Однією з причин називають те, що Ротенберг очолив клуб у 2022 році, і з того часу клуб, який фінансує "Газпром", демонстрував жахливі результати.

Цікаво, що попри такі результати, клуб СКА мав найбільший у лізі бюджет на зарплати, який перевищував мільярди рублів. Цей клуб зайняв сьоме місце в турнірній таблиці Західної конференції у сезоні, який нещодавно завершився.

Роман Ротенберг

"У першому раунді плей-офф команда поступилася московському "Динамо" і вперше з 2010 року не пройшла до 1/4 фіналу розіграшу Кубка Гагаріна. Перед зняттям з посади Ротенберг став єдиним тренером голосування ліги, який отримав нуль голосів у номінації "Найкращий тренер" за підсумками сезону КХЛ", — пишуть росЗМІ.

Окрім того Ротенберга запам'ятали і ганебними заявами. До прикладу, він звинувачував Захід у тиску на нього та на одній із пресконференцій. Ротенберга обурювали коментарі та критика його тренерської діяльності. Але цю ж думку поділяли і вболівальники, які під час матчів кричали "СКА — ганьба російського хокею".

Зауважимо, що кар'єра Романа Ротенберга почала переплітатись з хокеєм і з "Газпромом", коли мільярдні підряди виконували його батько та дядько – Борис та Аркадій Ротенберги. Ротенберг-молодший замінив на посаді тренера Валерія Брагіна, який до нього сім разів приводив молодіжну збірну Росії до медалей чемпіонатів світу.

Вже на етапі призначення фанати були обурені, адже Ротенберг не мав жодного тренерського та професійного досвіду у хокеї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ротенберг зганьбився, придумавши як перемагати Канаду в хокеї.