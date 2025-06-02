Сынка путинского друга выгнали с должности тренера хоккейной команды: он опозорился и оказался бестолочью

Его клуб имел самый большой в лиге бюджет на зарплаты

Главного тренера клуба "Газпрома" выгнали с должности после самого большого провала за 15 лет. Речь идет о Романе Ротенберге, сыне миллиардера и втором главе России Владимире Путине Борисе Ротенберге.

Как сообщают росСМИ, такое решение принял новый совет директоров. Одной из причин называют то, что Ротенберг возглавил клуб в 2022 году, и с тех пор клуб, финансируемый "Газпромом", демонстрировал ужасные результаты.

Интересно, что, несмотря на такие результаты, клуб СКА имел самый большой в лиге бюджет на зарплаты, который превышал миллиарды рублей. Этот клуб занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции в недавно завершившемся сезоне.

Роман Ротенберг

"В первом раунде плей-офф команда уступила московскому "Динамо" и впервые с 2010 года не прошла в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина. Перед снятием с поста Ротенберг стал единственным тренером голосования лиги, получившим ноль голосов в номинации "Лучший тренер" по итогам сезона КХЛ", — пишут росЗМІ.

Кроме того, Ротенберга запомнили и позорными заявлениями. К примеру, он обвинял Запад в давлении на него на одной из пресс-конференций. Ротенберга возмущали комментарии и критика его тренерской деятельности. Но это же мнение разделяли и болельщики, во время матчей кричавшие "СКА — позор российского хоккея".

Заметим, что карьера Романа Ротенберга начала переплетаться с хоккеем и с "Газпромом", когда миллиардные подряды исполняли его отец и дядя – Борис и Аркадий Ротенберги. Ротенберг-младший заменил на должности тренера Валерия Брагина, который до него семь раз приводил молодежную сборную России к медалям чемпионатов мира.

Уже на этапе назначения фанаты были возмущены, ведь у Ротенберга не было ни одного тренерского и профессионального опыта в хоккее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ротенберг опозорился, придумав, как побеждать Канаду в хоккее.