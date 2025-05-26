Збірна США вперше за 65 років виграла чемпіонат світу з хокею (відео)

Доля трофея вирішувалася в овертаймі

У неділю, 25 травня, у Стокгольмі (Швеція) відбувся фінал 88-го чемпіонату світу з хокею з шайбою. У вирішальній грі зіграли команди США та Швейцарії.

Поєдинок, що проходив на "Авічі-Арені", завершився з рахунком 0:0 після 3 періодів, а в овертаймі американці здобули перемогу — 1:0. Про це повідомляє "Телеграф". "Золото" США приніс точний кидок Тейга Томпсона.

Повний відеоогляд фіналу ЧС-2025 з хокею Швейцарія — США буде доступний тут пізніше.

Збірна США на ЧС-2025 посіла друге місце на груповій стадії. У плей-оф американці обіграли Фінляндію (5:2) та Швецію (6:2). Швейцарія своєю чергою виграла групу, після чого впоралася з Австрією (6:0) та Данією (7:0).

Зазначимо, що Швейцарія ніколи не вигравала чемпіонат світу, а найвищим досягненням команди було "срібло". Примітно, що команда США не грала у фіналах ЧС з часів перемоги на Олімпіаді-1960 (до 1968 року, в роки проведення Ігор, олімпійський турнір з хокею з шайбою вважався також чемпіонатом світу, – Ред.).

Нагадаємо, збірні РФ та Білорусі не брали участі на турнірі, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026 з хокею. Додамо, що російських хокеїстів, видно, не пустять на Олімпіаду-2026.