"Блазень з Держдуми" назвав чемпіонат світу з хокею без Росії нелегітимним

Турнір проходив у Данії та Швеції

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми РФ В’ячеслав Фетісов назвав чемпіонат світу з хокею-2025 нелегітимним. Напередодні збірна США вперше за 65 років виграла хокейний Мундіаль.

Відповідний коментар Фетісова наводить "Матч ТВ". За його словами, турнір набув би легітимності, якби збірна РФ брала участь там.

"Чесно кажучи, пофіг, хто і що там виграв. Якщо збірна Росії не грає, для мене це нелегітимний, неіснуючий турнір.

Жодного спортивного сенсу ЧС не мав. Соромно має бути ігрочишкам, які там виступали”, – сказав Фетісов.

У мережі розкритикували заяву Фетісова. Один із користувачів назвав В’ячеслава "блазнем із Держдуми".

Нагадаємо, у фіналі турніру США обіграли Швейцарію, забивши лише один гол в овертаймі. Збірні РФ та Білорусі не брали участь на ЧС-2025 з хокею через усунення від всіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів, видно, не пустять на Олімпіаду-2026.