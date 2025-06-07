Канада – Україна: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті зіграють на турнірі для збірних

У суботу, 7 червня, збірна України з футболу в рамках червневого збору розпочне свій шлях на турнірі Canadian Shield-2025 у Канаді. У першій грі Синьо-жовті зіграють із господарями турніру.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Канада — Україна. Зустріч відбудеться у Торонто на стадіоні "Бімо Філд", початок о 22:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Канада — Україна (оновлюється)

Заявка збірної України на матч проти Канади

Збірна України з футболу продовжує підготовку до відбору на чемпіонат світу з футболу-2026. Вперше Синьо-жовті зіграють на турнірі Canadian Shield-2025, де також виступатимуть команди Нової Зеландії та Кот-д’Івуару. Змагання несуть товариський характер, результат відходить на другий план, проте після невдачі у Лізі націй уболівальники хочуть побачити перемоги українців на міжнародній арені.

Де і коли дивитись матч Канада — Україна

У прямому етері в Україні трансляція зустрічі буде доступною для перегляду на медіаплатформі Megogo. Онлайн-трансляція матчу Канада — Україна буде доступна на Megogo за підписками "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність" та "MEGOPACK XL". Вартість пробної підписки – від 69 грн за місяць. Крім того, безплатно подивитися гру можна на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Прогноз букмекерів на матч Канада — Україна

На думку букмекерів, Синьо-жовті є невеликими аутсайдерами протистояння. Фахівці вважають, що канадці з ймовірністю 45% виграють гру. Водночас шанси українців на тріумф аналітики оцінили лише у 29%.

Історія зустрічей

Команди перетиналися між собою лише раз. 2010 року в Києві Україна та Канада в рамках товариської гри зіграли внічию з рахунком 2:2.

Нагадаємо, головні матчі збірної України у 2025 році ще попереду. Восени цього року українці розпочинають відбір на ЧС-2026.