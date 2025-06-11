У Росії "полагодили" шестикутне футбольне поле, але тільки розсмішили всіх (фото)

Футбольний стадіон у РФ вже став мемом

"Скрєпноє" футбольне поле з шістьма кутами в підмосковній Балашисі (Росія) після розголосу в мережі вирішили відремонтувати. Російські чиновники не вигадали нічого кращого, ніж просто "обрізати" поле.

Про це повідомляє telegram-канал Baza. У підсумку футбольний майданчик перетворився на "квадрат" із неправильною розміткою.

"Чиновники придумали як "полагодити" шестикутний футбольний майданчик у Балашисі — на ньому просто пересунули частину огорожі, скоротивши майданчик на кілька метрів", — йдеться у повідомленні.

Футбольне поле в Балашисі вирішили "полагодити"

У Росії футбольне поле в Балашисі перетворили на мем

Ремонтні роботи на футбольному полі в Балашисі

У мережі лише посміялися з ситуації.

Нагадаємо, шестикутне поле у Балашисі з’явилося завдяки працівникам місцевого водоканалу. Під час ремонту труб робітники прибрали частину паркану та футбольного покриття, а після закінчення робіт не захотіли повертати полю колишній вигляд. Через 11 місяців фото шестикутного поля завірусились у мережі. Місцева влада пообіцяла повернути все, як було, проте зазнала фіаско.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Напередодні у РФ назвали країни, які підтримують повернення росіян до міжнародного футболу.