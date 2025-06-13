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Мед для очей: дружина футболіста збірної України похвалилася пишними грудьми (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Анна та Олександр Зубкові Новина оновлена 13 червня 2025, 12:12
Анна та Олександр Зубкові. Фото instagram.com/mademoiselle.anna, instagram.com/zubiksane4ka

Дівчина викликала "пожежу" у соцмережах

Анна Зубкова, дружина футболіста турецького "Трабзонспору" та збірної України Олександра Зубкова, поділилася з шанувальниками в соцмережах кількома селфі в купальнику. На початку року пара була на межі розлучення.

Анна похвалилася своєю фігурою в Instagram. Дівчина приміряла на собі роздільний купальник сріблястого кольору. Крім того, Зубкова під час відпочинку у Бодрумі (Туреччина) похвалилася фігурою у літній сукні.

Анна Зубкова на відпочинку у Бодрумі
Анна Зубкова у сріблястому купальнику
Анна Зубкова на відпочинку у Бодрумі
Анна Зубкова приміряла купальник
Анна Зубкова на відпочинку у Бодрумі
Анна Зубкова відпочиває у Туреччині
Анна Зубкова на відпочинку у Бодрумі
Анна Зубкова зробила селфі у купальнику
Анна Зубкова на відпочинку у Бодрумі
Анна Зубкова

Фотографії викликали захоплення у мережі:

"Яка шикарна фігура, неймовірна красуня", "Твоя краса затьмарила цей купальник", "Дивовижна", "Мед для очей, як завжди, чудова", "Божественна", — пишуть у коментарях під знімками.

Зазначимо, Зубков допоміг збірній України обіграти Нову Зеландію на турнірі для національних команд у Канаді. 28-річний правий вінгер у сезоні 2025/25 зіграв 41 матч на клубному рівні, відзначившись 15 голами та 10 асистами.

Нагадаємо, Анна та Олександр одружилися у жовтні 2019 року. У січні 2021 року у пари народилася дочка Софія. Напередодні Євро-2024 Зубкова публічно розповіла про зраду чоловіка.

Теги:
#Збірна України #ФК Трабзонспор #Олександр Зубков