Мед для очей: дружина футболіста збірної України похвалилася пишними грудьми (фото)

Дівчина викликала "пожежу" у соцмережах

Анна Зубкова, дружина футболіста турецького "Трабзонспору" та збірної України Олександра Зубкова, поділилася з шанувальниками в соцмережах кількома селфі в купальнику. На початку року пара була на межі розлучення.

Анна похвалилася своєю фігурою в Instagram. Дівчина приміряла на собі роздільний купальник сріблястого кольору. Крім того, Зубкова під час відпочинку у Бодрумі (Туреччина) похвалилася фігурою у літній сукні.

Анна Зубкова у сріблястому купальнику

Анна Зубкова приміряла купальник

Анна Зубкова відпочиває у Туреччині

Анна Зубкова зробила селфі у купальнику

Анна Зубкова

Фотографії викликали захоплення у мережі:

"Яка шикарна фігура, неймовірна красуня", "Твоя краса затьмарила цей купальник", "Дивовижна", "Мед для очей, як завжди, чудова", "Божественна", — пишуть у коментарях під знімками.

Зазначимо, Зубков допоміг збірній України обіграти Нову Зеландію на турнірі для національних команд у Канаді. 28-річний правий вінгер у сезоні 2025/25 зіграв 41 матч на клубному рівні, відзначившись 15 голами та 10 асистами.

Нагадаємо, Анна та Олександр одружилися у жовтні 2019 року. У січні 2021 року у пари народилася дочка Софія. Напередодні Євро-2024 Зубкова публічно розповіла про зраду чоловіка.