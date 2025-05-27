"Шахтар" очолив турецький тренер

Турецький фахівець очолив донецький клуб

У вівторок 27 травня "Шахтар" оголосив ім’я нового головного тренера команди. Напередодні Гірники звільнили Маріно Пушича з цієї посади.

Новим наставником донецького клубу став турецький фахівець Арда Туран. Про це "Шахтар" повідомив в анонсованому відео на великому екрані ТРЦ Gulliver у Києві.

Угода з 38-річним турецьким фахівцем розрахована до літа 2027 року. Він стане 39 наставником в історії донецького клубу.

Туран насамперед відомий, як один із найкращих футболістів Туреччини у 21 столітті. Він встиг пограти за іспанські "Барселону" та "Атлетіко", а також виступав за турецькі "Манісаспор", "Гатасарай" та "Істанбул Башакшехір".

У квітні 2023 року Арда розпочав тренерську кар’єру, очоливши турецький "Еюпспор". У першому сезоні команда під керівництвом Турана виграла Першу лігу і піднялася в класі. У кампанії 2024/25 "Еюпспор" боровся за єврокубки, але в підсумку посів 6-те місце у вищому дивізіоні першості Туреччини.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 не зумів вийти у плей-оф Ліги чемпіонів. В УПЛ Гірники посіли лише третє місце, при цьому донеччани виграли Кубок України.