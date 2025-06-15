Селезньов зчепився з юним футболістом через російську мову (відео)

У мережі думка українців щодо ситуації розділилася

Колишній форвард "Дніпра" та збірної України Євген Селезньов зараз виступає в українській медіалізі за команду "Армат". Під час матчу проти одеської медіакоманди юний український футбольний блогер зробив зауваження Селезньову за російську мову.

В результаті спалахнув невеликий конфлікт за межами поля, передає "Телеграф". Євген перейшов на українську і заявив, що 16-річний хлопець не має права вчити його, якою мовою розмовляти.

"Іди сюди. Я в тебе не запитав якою мовою мені спілкуватися. Я знаю 4 мови. Скільки тобі років? 16? Ти мене будеш вчити, якою мовою мені спілкуватися?" Я в тебе забув запитати, якою мовою мені розмовляти… Я тобі не грубив і не обзивав", — сказав Селезньов під час суперечки з 16-річним блогером RENEPRO.

RENEPRO, який публікує відео на футбольну тематику, опублікував кадри конфлікту в TikTok, де вони набрали сотні тисяч переглядів. У мережі думка українців розділилася. Частина користувачів вважає, що юнак проявив неповагу до відомого футболіста, інші, що RENEPRO був абсолютно правий.

Нагадаємо, український комік Артем Дамницький розкритикував чемпіонат української футбольної медіаліги UA STEEL League, де виступає команда Селезньова. На думку Дамницького, проєкт практично не допомагає ЗСУ.