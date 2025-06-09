Відомий комік пройшовся по медіалізі, де грають Мілевський та Алієв

Гуморист стояв біля джерел української медіаліги

Український комік Артем Дамницький розкритикував чемпіонат української футбольної медіаліги UA STEEL League, де виступають скандальні Артем Мілевський та Олександр Алієв.

Відповідний коментар Дамницький розмістив на своєму телеграм-каналі. За його словами, проєкт практично не допомагає ЗСУ, адже у першому турі першості вдалося зібрати лише 2754 грн.

"Як підсумок першого туру: за 4 трансляції матчів команд (яких коментатори називають медійними ГРАНДАМИ), в складах яких заявлено багато людей зі скаженими цифрами аудиторії (в презентаціях малюються люди з мільйонами підписників) — на банку збору на дрон Mavic 3T капнуло, увага, 2754 грн донатів (2700 на банці було ще до матчів, і ще близько 4 тисяч грн закинули вже після). У більшості "інфлюенсерів" в сторіз тільки феєричні ігрові хайлайти, фоточки, святкування і 0 постів із банкою збору.

Найсумніше, що у всього цього медіафутбольного двіжу переважно дитяча аудиторія, для якої все рясно приправлено рекламою казіно, букмекерів і водочки", — написав Дамницький.

Зазначимо, Мілевський та Алієв грають за медіакоманду "Ігніс".

Нагадаємо, нещодавно Алієв потрапив у скандал. Ветеран ЗСУ звинуватив колишнього футболіста збірної України у брехні. Алієв напередодні заявив, що є військовослужбовцем 129-го батальйону 112-ї бригади територіальної оборони. Алієв пізніше відповів на звинувачення ветерана.