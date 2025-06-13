Кримські та донецькі футболісти побилися прямо під час гри: розбиралися, хто кому сепаратист (відео)

Російська влада організувала "матч збірних" в окупованому Сімферополі

У тимчасово окупованому Криму загарбники на День Росії організували футбольний матч між так званою "збірною ДНР" та "командою Криму".

Наприкінці поєдинку на полі між гравцями сталася масова бійка. Telegram-канал "Кримський вітер" іронізує, що причиною сутички стали "розбірки сепарів".

"Під час матчу футболісти трохи посварилися, можливо команді з окупованої Донецької області не сподобалося, що кримчани називали їх сепарами, а кримчанам не сподобалося, що донеччани називали їх сепарами.

Загалом, із сепарами нікому не подобається грати у футбол, навіть іншим сепарам, а більше грати їм нема з ким”, — йдеться у повідомленні.

Представники команд звинувачують один одного.

"Гравець зірвався на тлі емоційного тиску. Не можу виправдовувати порушення, але й провокації з боку суперника були очевидні", — заявили у "збірній ДНР"

"Наші хлопці захищали себе. Ми не починали — ми реагували", — відповіли у "збірній Криму".

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У РФ сподіваються на допомогу президента США Дональда Трампа у питанні допуску російських команд та збірних.