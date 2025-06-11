Збірна України на молодіжному Євро-2025: розклад та результати (відео)

Синьо-жовті зіграють на престижному турнірі для молодіжних команд

У четвер, 12 червня, молодіжна збірна України з футболу стартує на чемпіонаті Європи-2025. Напередодні в юнацькій команді України стався скандал.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України Євро-2025 U-21. Додамо, що всі ігри молодіжного ЧЄ-2025 з футболу покаже медіаплатформа Megogo, частина матчів транслюватимуться на "Суспільне Спорт" та безплатному телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який мовить у цифровій етерній мережі Т2 і в кабельних мережах.

Синьо-жовті на ЧЄ-2025 у Словаччині розпочнуть свій шлях на груповій стадії, де зіграють із Данією, Фінляндією та Нідерландами. У плей-оф вийдуть по 2 найкращі команди з групи.

Розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України на молодіжному чемпіонаті Європи-2025 з футболу (оновлюється)

Четвер, 12 червня.

19:00. Україна — Данія (1-й тур)

Неділя, 15 червня.

19:00. Фінляндія — Україна (2-й тур)

Середа, 18 червня.

19:00. Нідерланди — Україна (3-й тур)

Турнірне становище команд на молодіжному Євро-2025

Склад збірної України на Євро-2025 U-21:

Склад збірної України U-21 на Євро-2025

Нагадаємо, минулого Євро-2023 молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня дійшла до півфіналу турніру, забезпечивши собі місце на Олімпійських іграх у Парижі. У Франції наша команда провалилася.