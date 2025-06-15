Новий "президент ФІФА" оголосив Роналду переможцем чемпіонату світу (відео)

КЧС-2025 з футболу розпочався зі "зміни влади" у ФІФА

У США стартував Клубний чемпіонат світу з футболу-2025. Матч-відкриття "Аль-Ахлі" — "Інтер Майамі" (0:0) відвідали відомі гості. Наприклад, Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно сидів поруч із відомим блогером IShowSpeed.

У мережу витекло кумедне відео з розмовою Інфантіно та IShowSpeed. Інфантіно на хвилину зробив блогера "президентом ФІФА", передає "Телеграф".

IShowSpeed зайняв місце Джанні, одягнув піджак з атрибутикою ФІФА і почав кричати, що він новий президент організації й може робити у футболі що завгодно. Своїм першим "рішенням" блогер зробив свого кумира португальця Кріштіану Роналду чемпіоном світу з футболу (це досягнення поки не підкорилося йому). Крім того, він "прокричав указ" призначити пенальті у ворота суперників КріРо.

"Великий бос", — пожартував над ситуацією бразилець Роналдо, що сидів поруч.

Нагадаємо, Клубний чемпіонат світу з футболу вперше проходить у розширеному форматі із 32 учасниками. Додамо, що турнір фактично стане репетицією чемпіонату світу, що пройде на полях Північної Америки у 2026 році. Збірна України розпочне відбір на Мундіаль восени 2025 року.