Блювота, розбиті лампи та бардак: лідери збірної України влаштували свинство у європейському готелі (фото)

Національна команда провалила турнір, а в деяких гімнастів, схоже, здали нерви

Скандал в українській спортивній гімнастиці набирає обертів. На чемпіонаті Європи у Лейпцигу (Німеччина) Синьо-жовті виграли лише одну медаль ("бронза" Назара Чепурного в опорному стрибку), а перед турніром українські гімнасти погрожували бойкотом змагань.

У розпорядженні "Телеграфа" опинилися матеріали, що вказують на недостойну поведінку членів збірної України. Готель Dorint, в якому базувалася наша команда, повідомив про додаткові витрати на очищення одного з номерів.

Повідомляється, що на прибирання номера Олега Верняєва та Владислава Грика було додатково витрачено 370 євро. Були зламані дві приліжкові лампи, лампа на столі, кришка унітаза, а сифон у ванній був засмічений блювотою.

Місцевий організаційний комітет чемпіонату Європи-2025 поінформував українську сторону про додаткові витрати, прикріпивши фото номера Верняєва та Грика.

150,00 € Спеціальне прибирання (блювота, утилізація сміття)

2x 40,00 € за приліжкові лампи

70,00 € Лампа на столі

70,00 € за кришку унітаза та сифон у ванній (засмічені блювотою)

Номер Верняєва та Грика

Номер Верняєва та Грика

Туалет у номері Верняєва та Грика

UPD: За інформацією "Телеграфа", Верняєв заплатив за прибирання номера з особистої кишені.

Нагадаємо, серія гучних скандалів в українській гімнастиці розпочалася після чемпіонату України-2024. Журналісти провели розслідування, де фактично звинуватили Українську федерацію гімнастики (УФГ) у розтраті коштів. Віцепрезидентка УФГ, олімпійська чемпіонка-1980 Стелла Захарова в інтерв’ю "Телеграфу" відповіла на звинувачення.

Незабаром лідер національної команди Ілля Ковтун вирішив перейти до збірної Хорватії. Тренер Іллі Ірина Горбачова заявила про погане фінансування спортсмена, а Захарова назвала такий крок Іллі зрадою.

Перед ЧЄ-2025 гімнасти пригрозили бойкотом турніру через усунення головного тренера збірної Геннадія Сартинського. В УФГ пояснили, що тренера покарали за дисциплінарне порушення. Захарова головним бунтарем вважає олімпійського чемпіона-2026 Верняєва. Олег на Євро посів 8-ме місце у фіналі вправ на паралельних брусах.