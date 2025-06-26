Юний український боксер врятував друга після ракетного удару по школі Ломаченка

Спортсмен, попри біль та шок, кинувся рятувати товариша

15-річний український боксер Марк Аветікян разом із другом Максимом Тимчуком постраждали під час ракетного удару РФ по Білгород-Дністровському (Одеська область). Одна з двох балістичних ракет "Іскандер-М" під час повітряної тривоги поцілила у будівлю ліцею №1, де свого часу навчався відомий український боксер Василь Ломаченко.

Марк врятував товариша, якого завалило уламками стіни. Про це повідомляє пресслужба Ювенальної Поліції України у Facebook.

За інформацією джерела, Марк, отримавши поранення, зумів вибратися з-під уламків, після чого кинувся рятувати друга. Юний спортсмен розчистив обличчя Максиму, щоб той міг дихати, прибирав уламки з його ніг і, підтримуючи, допоміг дістатися до укриття. Додамо, що Аветікян є чемпіоном України з боксу та вихованцем дитячо-юнацької спортивної школи.

"Цей вчинок — приклад справжньої самопожертви й людяності. Марк не просто школяр. Він справжній герой, який у критичний момент проявив силу духу та відвагу, не залишивши друга в біді.

Марк — учень Ліцею №1 Білгород-Дністровського, чемпіон України з боксу, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи. Він неодноразово показував силу в спорті — а цього разу продемонстрував її в житті.

У часи війни саме такі історії надихають. І показують: Герої не завжди в бронежилетах. Вони — серед нас. Молоді, сильні, з великим серцем. Дякуємо тобі, Марку. Україна пишається тобою!", — йдеться у повідомленні.

Марк Аветікян

Марк Аветікян

В результаті удару РФ по Білгород-Дністровському загинуло троє людей. Про це повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер у Telegram. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія навмисно завдала удару по навчальному закладу.

Нагадаємо, реакція Ломаченка на удар по рідній школі спровокувала скандал у соцмережах. Річ у тому, що колишній чемпіон світу у своєму посту не згадав, що ракетний удар по ліцею завдала РФ, через що на боксера посипалася критика. У перепалку з Василем вступив відомий волонтер Сергій Стерненко, а олімпійська чемпіонка Стелла Захарова заступилася за спортсмена.