Ломаченко зрадив Україну? Олімпійська чемпіонка заступилася за боксера

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики підтримала дворазового олімпійського чемпіона на тлі скандалу

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики (УФГ) Стелла Захарова підтримала боксера Василя Ломаченка. Напередодні волонтери Сергій Стерненко та Сергій Притула розкритикували спортсмена за неоднозначний пост про війну в Україні.

Відповідний коментар Захарової наводить blik.ua. Вона вважає, що волонтери намагалися лише хайпонути на імені знаменитого боксера.

"Василь – українець. Хіба Ломаченко зрадив Україну? Він, як і Олександр Усик, завжди представляли нашу державу у світі, бились за її честь на ринзі. От скажіть мені, будь ласка, яке взагалі мають право люди, котрі не мають жодного відношення до спорту, писати от такі речі на його адресу? Що вони хочуть? Похайпувати? Наші спортсмени ригали кров’ю, виборювати нагороди, роками працювали на своє ім’я, імідж, дуже не простою працею заробляли гроші.

Товариш Притула же не побіг до Глафіри Петрівни, яку ніхто не знає, не хайпував з неї. А чому? Бо це нікому не цікаво. І він почав хайпувати на імені Ломаченка.

Знаєте, таких от Швондерів нині розвелося дуже багато. Людей, які нічого не вміють, нічого не знають і нічого не хочуть робити… Сидять вдома, відосики знімають, хайпують і ображають заслужених спортсменів. Що таке хейт, я добре знаю, відчула на собі, знаю про що кажу", — заявила Захарова.

Нагадаємо, Росія ракетами вдарила по Білгород-Дністровському ліцею, де навчався Ломаченко. Внаслідок удару РФ загинуло троє людей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти навмисно завдали удару по навчальному закладу.

Василь на своїй сторінці у Facebook опублікував фото наслідків удару, проте не згадав, що це зробила Росія. Через це Притула та Стерненко наїхали на Ломаченка. Також боксера критикують у мережі.