Українські волейболістки в рекордний раз виграли Золоту Євролігу (відео)

Синьо-жовті втретє в історії виграли турнір

У неділю, 29 червня, жіноча збірна України з волейболу провела фінальний поєдинок на турнірі для збірних "Золота Євроліга-2025". У вирішальній грі українки зустрілися з командою Угорщини.

Зустріч, що проходила в Енгельгольмі (Швеція), завершилася перемогою України в 4-сетовому матчі з рахунком 3:1 (25:16, 23:25, 25:16, 25:17). Про це повідомляє "Телеграф".

Жіноча збірна України з волейболу до цього двічі перемагала у Золотій Євролізі. Українки тріумфували у 2017 та 2023 роках. У фіналі 2023 року Синьо-жовті здолали команду Швеції, яку вибили у півфіналі цьогорічного розіграшу. Українки повторили рекорд за кількістю трофеїв на цьому турнірі (3 перемоги має також Сербія).

Зазначимо, українки підходили до гри у якості фавориток. За останні 14 років команди зустрічалися між собою 9 разів та лише раз – на груповому турнірі Євроліги-2022 – перемагала Угорщина.

Повне відео фіналу жіночої Золотої Євроліги-2025 з волейболу Україна — Угорщина

Нагадаємо, у Болгарії чоловіча збірна України з волейболу завершила другий ігровий тиждень на супертурнірі для збірних — Лізі націй-2025. У восьмому турі Синьо-жовті здолали господарів майданчика з рахунком 3:1.