Украинские волейболистки в рекордный раз выиграли Золотую Евролигу (видео)

Сине-желтые в третий раз в истории выиграли турнир

В воскресенье, 29 июня, женская сборная Украины по волейболу провела финальный поединок на турнире для сборных "Золотая Евролига-2025". В решающей игре украинки встретились с командой Венгрии.

Встреча, проходившая в Энгельхольме (Швеция), завершилась победой Украины 4-сетовом матче со счетом 3:1 (25:16, 23:25, 25:16, 25:17). Об этом сообщает "Телеграф".

Женская сборная Украины по волейболу до этого дважды побеждала в Золотой Евролиге. Украинки триумфовали в 2017 и 2023 годах. В финале 2023 года Сине-желтые одолели команду Швеции, которую выбили в полуфинале нынешнего розыгрыша. Украинки повторили рекорд по числу трофеев на этом турнире (3 победы есть и у Сербии).

Отметим, украинки подходили к игре в качестве фавориток. За последние 14 лет команды встречались между собой 9 раз и только раз – на групповом турнире Евролиги-2022 – побеждала Венгрия.

Полное видео финала женской Золотой Евролиги-2025 по волейболу Украина — Венгрия

Напомним, в Болгарии мужская сборная Украины по волейболу завершила вторую игровую неделю на супертурнире для сборных — Лиге наций-2025. В восьмом туре Сине-желтые одолели хозяев площадки со счетом 3:1.