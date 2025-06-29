Україна — Угорщина: онлайн-трансляція фіналу Золотої Євроліги (відео)

Синьо-жовті спробують утретє виграти престижний турнір

У неділю, 29 червня, жіноча збірна України з волейболу зіграє у фіналі престижного турніру "Золота Євроліга". Українки ставали чемпіонками у 2023 році.

Пряма відеотрансляція матчу Україна — Угорщина буде доступна для перегляду на YouTube-каналі "Суспільне Волейбол". Стартовий свисток поєдинку, який відбудеться в Енгельхольмі (Швеція), прозвучить о 20:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу Україна — Угорщина

Українки підходять до гри у якості беззастережних фавориток. За останні 14 років команди зустрічалися між собою 9 разів і лише раз – на груповому турнірі Євроліги-2022 – перемагали угорці. Тоді мадярки обіграли нашу команду з рахунком 3:2.

Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравач італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід зі збірної Плотницького, можливо, є відлунням одного зі скандалів. Латвієць Угіс Крастіньш, який очолював збірну України у 2016-2023 роках, залишив свою посаду, після чого на його місце призначили аргентинського фахівця Рауля Лосано. Потім одразу 9 гравців, у тому числі Плотницький, відмовилися виступати за національну команду. Наразі чоловіча збірна України досить успішно виступає у Лізі націй.