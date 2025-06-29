Болгарія — Україна: онлайн-трансляція матчу волейбольної Ліги націй (відео)

Українці спробують взяти максимум очок у протистоянні

У неділю, 29 червня, збірна України з волейболу проведе завершальний матч другого тижня Ліги націй проти Болгарії. Минулого поєдинку Синьо-жовті здолали команду Японії (3:2).

Пряма відеотрансляція матчу буде доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Стартовий свисток гри, що пройде у болгарському Бургосі, прозвучить о 19:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу Болгарія — Україна.

Перед очним протистоянням українці та болгари мають по 4 перемоги та 3 поразки, але Синьо-жовті мають на очко більше та перебувають у таблиці вище – на 6 місці. Болгарія (9-та позиція) перед рідними вболівальниками спробує повернутися до зони плей-офф (топ-8).

Востаннє команди перетиналися між собою на Silesia cup наприкінці весни. Тоді українці обіграли болгар із рахунком 3:1.

Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравач італійської "Перуджи" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід зі збірної Плотницького, можливо, є відлунням одного зі скандалів. Латвієць Угіс Крастіньш, який очолював збірну України у 2016-2023 роках, залишив свою посаду, після чого на його місце призначили аргентинського фахівця Рауля Лосано. Потім одразу 9 гравців, у тому числі Плотницький, відмовилися виступати за національну команду.