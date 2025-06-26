Пройшов майже рік після Олімпіади-2024, а у РФ досі бісяться

Президент Міжнародної асоціації боксу (IBA), друг глави Кремля Володимира Путіна Умар Кремльов закликав відібрати золоту олімпійську медаль в Іман Хеліф. Алжирська спортсменка виграла нагороду у боксі.

Кремльов звинувачує Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у тому, що організація нібито допустила на жіночий олімпійський турнір із боксу чоловіка. Відповідний коментар Умара наводить dailymail.

"Навколо МОК багато корупції, порушень правильних спортивних принципів. МОК не бореться за справедливість у спорті. МОК роздає медалі, керуючись своїми політичними інтересами. Іман Хеліф слід змусити повернути олімпійську медаль", — заявив Кремльов.

Хеліф перемогла на Олімпіаді у Парижі у ваговій категорії до 66 кг

Прокремлівська IBA у 2023 році усунула Хеліф під час чемпіонату світу в Індії через невідповідність критеріям допуску. Спортсменка нібито провалила гендерний тест. Результати тестування не були визнані МОК. МОК через російський вплив та корупцію виключив IBA з олімпійського руху і сам організував олімпійський турнір у Парижі, куди запросили Іман. У лютому 2025 року виконавча рада МОК ухвалила рішення про тимчасове визнання World Boxing у статусі міжнародної федерації в рамках олімпійського руху.