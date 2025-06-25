Ломаченко та Стерненко публічно посварилися: деталі конфлікту

Боксер і блогер влаштували суперечку в соцмережах

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) зазнав жорсткої критики з боку громадськості через неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Напередодні боксер прокоментував ракетний обстріл рідної школи у Білгород-Дністровському (Одеська область), проте не згадав, що це зробили росіяни.

Активіст, волонтер та блогер Сергій Стерненко у коментарі під постом Василя у Facebook назвав боксера "зрадником". "Лома" відповів йому.

Стерненко: "Вася, це зробили ті, кого ти підтримуєш досі. Росіяни. Твої брати. Жалюгідний ти сцикун. І зрадник".

Ломаченко: "Це пише людина, яка ходить з охороною… Серйозно? Голова, що говорить!"

Стерненко: "Краще жити під загрозою вбивства з боку росіян, ніж стати перед ними на коліна, як ти. Краще мати голову, що говорить, ніж порожню. Мерзота, яка досі у себе на сторінці тримає відео з вихвалянням вбивць мого народу. Нехай ті "ввічливі люди", яких ти глорифікуєш (загугли, що це за слово), заберуть у тебе все найдорожче".

Ломаченко: "Разом з конторою думали, що написати? Або сам надумав? Під загрозою життя живуть усі люди, що залишилися в Україні, не тільки від армії Росії, а й від своїх же ТЦК, які пакують людей по сваволі, але ти в нас привілейований! Ти, до речі, чого не воюєш, патріот? Соломон одного разу сказав: "Все минеться, і це теж". Тому, сподіваюся, Господь врозумить тебе, перш ніж усе минеться".

Наступного дня Стерненко пригадав знамените фото Ломаченка, зроблене після повномасштабного вторгнення РФ до України. На знімку боксер позує у військовій формі та з автоматом у руках.

"Не знаю, від кого Вася там збирався захищатися на початку повномасштабки, але вже у 2023 році він у США знімався із шісткою Кадирова".

А торік зробив інвестицію в бізнес Аркадія Новікова — довіреної особи Путіна", — написав Стерненко.

Василь Ломаченко у військовій формі

Зазначимо, в результаті удару РФ по ліцею в Білгород-Дністровському загинуло троє людей. Про це повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер у Telegram. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія навмисно завдала удару по навчальному закладу.

Нагадаємо, у травні 2024 року Ломаченко повернув собі титул чемпіона світу у легкій вазі у бою проти Джорджа Камбососа-молодшого з Австралії. Після поєдинку в мережі ходили чутки, що Loma завершує кар’єру. У результаті лише у червні 2025 року Василь оголосив, що повісив рукавички на цвях.