"Циганський король" не погребував кривавими рублями

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі активно підтримує проросійську Міжнародну боксерську асоціацію (IBA). Організацію, яку викинули з олімпійського руху через корупцію та вплив Росії, очолює друг президента РФ Володимира Путіна Умар Кремльов.

"Циганський король" на своїй сторінці в Instagram активно рекламує IBA та Кремльова. Про це повідомляє LuckyPunch.

"Запрошення зірок боксу світового рівня на свої професійні івенти після усунення з боку МОК від управління Олімпійським боксом — це конкретна стратегія IBA на відбілювання своєї репутації", — йдеться у повідомленні.

Ф'юрі публікує пости та сторіс, відзначаючи сторінку IBA, сторінку їхнього професійного промоушену, а також особисту сторінку Умара Кремльова. Щобільше, Тайсон особисто прилетів до Стамбула, де 2 липня відбудеться вечір професійного боксу від IBA.

Тайсон Ф’юрі рекламує шоу боксу в Туреччині, яке пройде за російські гроші

Ф’юрі навіть провів з Кремльовим битву поглядів:

Зазначимо, до Туреччини на російський івент прилетів один із найкращих боксерів світу американець Теренс Кроуфорд, також очікується, що шоу відвідає супертяж Ентоні Джошуа. Крім того, на вечір боксу в Стамбулі прибули Девід Хей, Дерек Чісора, Роландо Ромеро, Конор Бенн та Джарелл Міллер.

На шоу боксу у Туреччині розіграють кілька чемпіонських поясів IBA, які виконані у кольорах прапора РФ.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключив IBA зі свого складу через корупцію та вплив РФ. На останній Олімпіаді-2024 МОК сам проводив олімпійський турнір з боксу. На тлі конфлікту проросійська організація розігнала грандіозний скандал на Олімпіаді, звинувативши МОК у допуску чоловіка на жіночий турнір з боксу. Країни, які відмовилися виступати під егідою IBA, створили нову боксерську федерацію World Boxing. Її нещодавно визнав МОК.