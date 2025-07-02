"Цыганский король" не побрезговал кровавыми рублями

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри активно поддерживает пророссийскую Международную боксерскую ассоциацию (IBA). Организацию, которую выкинули из олимпийского движения из-за коррупции и влияния России, возглавляет друг президента РФ Владимира Путина Умар Кремлев.

"Цыганский король" на своей странице в Instagram активно рекламирует IBA и Кремлева. Об этом сообщает LuckyPunch.

"Приглашение звезд бокса мирового уровня на свои профессиональные ивенты после отстранения со стороны МОК от управления Олимпийским боксом – это конкретная стратегия IBA на отбеливание своей репутации", — гласит сообщение.

Фьюри публикует посты и сторис, отмечая страницу IBA, страницу их профессионального промоушена, а также личную страницу Умара Кремлева. Более того, Тайсон лично прилетел в Стамбул, где 2 июля состоится вечер профессионального бокса от IBA.

Тайсон Фьюри рекламирует шоу бокса в Турции, которое пройдет за российские деньги

Фьюри даже провел с Кремлевым битву взглядов:

Отметим, в Турцию на российский ивент прилетел один из лучших боксеров мира американец Теренс Кроуфорд, также ожидается, что шоу посетит супертяж Энтони Джошуа. Кроме того, на вечер бокса в Стамбуле прибыли Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Роландо Ромеро, Конор Бенн и Джарелл Миллер.

На шоу бокса в Турции разыграют несколько чемпионских поясов IBA, которые выполнены в цветах флага РФ.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) исключил IBA из своего состава из-за коррупции и влияния РФ. На последней Олимпиаде-2024 МОК сам проводил олимпийский турнир по боксу. На фоне конфликта пророссийская организация разогнала грандиозный скандал на Олимпиаде, обвинив МОК в допуске мужчины на женский турнир по боксу. Страны, которые отказались выступать под эгидой IBA создали новую боксерскую федерацию World Boxing. Ее недавно признал МОК.