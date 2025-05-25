Вернидуб у прямому етері наїхав на Вацка: чемпіонат України завершився скандалом (відео)

Відомий тренер звернувся до коментатора

У неділю, 25 травня, в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) сезону 2024/25 відбулися вирішальні ігри. "Кривбас" не зміг обіграти "Полісся" (1:1) і залишився без єврокубків наступного сезону.

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб після гри фактично попрощався з клубом, а також передав особливе привітання коментатору та блогеру Віктору Вацку. Відповідний момент потрапив у пряму трансляції на УПЛ ТБ.

"Чекати мене наступного сезону чи поставлю кар’єру на паузу? Вацко запитайте, він усе знає. Мені ж скрізь відмовили. Приїхав до ЛНЗ — відмовили. Приїхав до "Полісся" — теж відмовили.

Зараз без роботи, думаю, куди далі поїхати. Може до "Карпат", може ще кудись. Віктор я тобі дуже вдячний, ти неймовірний. Ти людина з великої літери, але я тобі більше в житті руку не подам”, — заявив Вернидуб.

Вацко пізніше відповів, що також не подасть руку Вернидубу після такої реакції тренера на звичайні журналістські інсайди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які українські клуби кваліфікувалися до єврокубків. Додамо, що жодна з наших команд не гарантувала попадання до основного етапу єврокубків.