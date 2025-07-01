"Хоробрі та стійкі": юні українські каратисти захопили українців своїм вчинком (відео)

Спортсмени показово пішли з п’єдесталу пошани

Юні українські каратисти Юрій Павлюк та Нікіта Глушку відмовилися від спільних фото з представником Білорусі Данилом Пракапенка. Напередодні українка Вероніка Андращук відмовилася від фотосесії з росіянками на п’єдесталі пошани юнацького Євро зі стрибків у воду.

Павлюк та Глушку виграли "золото" та "бронзу" відповідно у хорватському Поречі, де проходив третій етап Юнацької Ліги з карате (Karate 1-Youth League). Про це повідомляє karate.project.

"Черговий прояв чіткої позиції українських каратистів щодо так званих "нейтральних" спортсменів.

Хлопці відмовилися робити спільну фотографію та залишили п’єдестал – під гучні оплески української команди.

Тому що жодних фотографій з терористами", — йдеться у повідомленні.

На церемонії нагородження серед спортсменів до 12 років (-40 кг) Юрій та Нікіта відмовилися від спільних знімків із представником країни-агресора, який посів на змаганнях друге місце. Українці показово пішли, попри прохання організаторів.

У мережі захоплюються вчинком молодих спортсменів. Один із користувачів відзначив хоробрість і стійкість Юрія та Нікіти.

Раніше повідомлялося, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) пішов на хитрість через відбір Білорусі на Євро по футзалу у Литві та Латвії. Балтійські країни заборонили проводити на своїй території матчі з командою Білорусі, через що УЄФА довелося додати ще одну країну-господарку чемпіонату Європи.