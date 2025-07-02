"Справжній кошмар": спортсменка обдурила смерть (відео)

Трагедією ледь не завершилися змагання зі стрибків у воду з екстремальних висот в Італії

Канадська хайдаверша Моллі Карлсон оступилася, стрибаючи з 22-метрової платформи на етапі Світової серії Red Bull Cliff Diving у Поліньяно-а-Марі (Італія). Спортсменка завдяки своїм рефлексам зуміла згрупуватися в польоті, що врятувало їй життя.

Карлсон опублікувала відео свого стрибка в Instagram, а також поділилася емоціями після нього. Моллі зазначила, що відбулася величезним синцем на нозі, через що пропустить наступні змагання. Також спортсменка назвала головну помилку свого стрибка – неправильний розбіг.

Найстрашніший момент у моєму житті… Здійснився один із моїх кошмарів.

Насамперед я така вдячна, що в мене все гаразд. Я ніколи в житті не думала, що колись зіслизну з вежі для стрибків, але це сталося. Я здивована своїми рефлексами, які допомогли мені впасти на ноги, як кішка, і залишитися у нормі", — написала Карлсон у соцмережах.

‎Моллі Карлсон

Раніше повідомлялося, що російський боєць ММА Іван Паршиков зазнав удару електричним струмом після перемоги на турнірі AFC 37 у В’єтнамі. Росіянин хотів ефектно стрибнути у басейн. Для цього він став на канати рингу і схопився за стовп з освітлювальними приладами, проте його вдарило струмом.