ПСЖ знищив "Реал" у півфіналі КЧС-2025 (відео)

Парижани здобули велику перемогу

У середу, 9 липня, ПСЖ та "Реал" провели півфінальний поєдинок на Клубному чемпіонаті світу з футболу-2025 у США. Матч 1/2 фіналу французький та іспанський клуби зіграли на "Метлайф Стадіум" в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі).

Гра завершилася з рахунком 4:0 на користь ПСЖ. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм розпочався з холодного душу для "Реала". До 9-ї хвилини матчу ПСЖ вів у рахунку з різницею у 2 м’ячі через грубі помилки центральних захисників мадридців. За французький суперклуб відзначилися Фабіан Руїс та Усман Дембеле. У середині 1-го тайму ПСЖ в блискучій контратаці довів рахунок до розгромного — дубль на рахунку Фабіана Руїса.

У другому таймі темп гри значно впав. Команди обмінювалися гострими випадами, але забили лише парижани — під завісу поєдинку відзначився Гонсалу Рамуш.Таким чином, у фіналі турніру ПСЖ зіграє проти "Челсі", який напередодні пройшов "Флуміненсе" (2:0). Вирішальна гра відбудеться 13 липня.

Повний відеоогляд матчу ПСЖ — "Реал" буде доступний тут пізніше.

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