ПСЖ — "Реал": онлайн-трансляція півфіналу КЧС-2025

Європейські гранди борються за попадання у фінал турніру

У середу, 9 липня, "Реал" та ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу з футболу-2025 у США проведуть поєдинок 1/2 фіналу. Напередодні український воротар Вершкових Андрій Лунін потрапив у мовний скандал.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Реал". Зустріч, яка відбудеться на "Метлайф Стадіум" в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі), розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 ПСЖ — "Реал"

Шлях "Реала" та ПСЖ до півфіналу

ПСЖ зазнав лише однієї поразки на турнірі — від "Ботафого" (0:1) на груповій стадії. Парижани обіграли "Атлетіко" (4:0), Сіетл Саундерс (2:0), після чого вибили з плей-оф "Інтер" Маямі (4:0) та "Баварію" (2:0).

"Реал" своєю чергою не програвав на Мундіалі. У групі Вершкові впоралися з "Пачукою" (3:1) та "Зальцбургом" (3:0), зігравши внічию з "Аль-Хілялем" (1:1). У 1/8 фіналу мадридці обіграли "Ювентус" (1:0), а в 1/4 — "Боруссію" Д (3:2).

Де і коли дивитися матч ПСЖ — "Реал"

У прямому етері в Україні півфінал КЧС-2025 ПСЖ — "Реал" покаже медіаплатформу Megogo, телеканал "Суспільне Спорт", а також медіасервіс DAZN.

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ — "Реал"

На перемогу французів фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,72. Одночасно тріумф іспанців менш ймовірний — коефіцієнт 2,13. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги ПСЖ в основний час у 41%, а "Реала" — у 32%.

Історія зустрічей ПСЖ та "Реала"

Команди перетиналися між собою 15 разів. Парижани виграли 5 матчів, мадридці — 7, тричі було зафіксовано нічию. В останньому протистоянні один з одним "Реал" вибив ПСЖ із 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 21/22 (3:1, 0:1)

На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів КЧС-2025. Додамо, що турнір вперше проходить у новому форматі.