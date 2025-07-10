ПСЖ уничтожил "Реал" в полуфинале КЧМ-2025 (видео)

Парижане добыли большую победу

В среду, 9 июля, ПСЖ и "Реал" провели полуфинальный поединок на Клубном чемпионате мира по футболу-2025 в США. Матч 1/2 финала французский и испанский клубы сыграли на "Метлайф Стадиум" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу ПСЖ. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм начался с холодного душа для "Реала". К 9-й минуте матча ПСЖ вел в счете с разницей в 2 мяча из-за грубых ошибок центральных защитников мадридцев. За французский суперклуб отличились Фабиан Руис и Усман Дембеле. В середине 1-го тайма ПСЖ в эталонной контратаке довел счет до разгромного — дубль на счету Фабиана Руиса.

Во втором тайме темп игры значительно упал. Команды обменивались острыми выпадами, но забили только парижане — под занавес поединка отличился Гонсалу Рамуш. Таким образом, в финале турнира ПСЖ сыграет против "Челси", который накануне прошел "Флуминенсе" (2:0). Решающая игра состоится 13 июля.

Полный видеообзор матча ПСЖ — "Реал" будет доступен здесь позднее.

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