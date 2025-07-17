Україна – Італія: онлайн-трансляція матчу волейбольної Ліги націй

Обидві команди претендують на вихід до плей-офф

У четвер, 17 червня, чоловіча збірна України з волейболу проведе ключовий матч у Лізі націй.

Пряма відеотрансляція матчу Україна — Італія буде доступна для перегляду на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Стартовий свисток гри, яка відбудеться у Любляні (Словенія), прозвучить о 17:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу волейбольної Ліги націй Україна — Італія

Обидві команди перебувають у зоні плей-офф Ліги націй. Італійці з 20 очками йдуть на 3 місці, а українці (17 очок) — шости. Синьо-жовті напередодні гарантували собі прописку в Лізі націй, проте наша команда у свій дебютний сезон на престижному турнірі, напевно, хоче більшого. Гра з Італією – шанс показати себе.

Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравач італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід зі збірної Плотницького, можливо, є відлунням одного зі скандалів в українському волейболі.