Від вантажника до зірки збірної України: велетень з-під Львова веде Синьо-жовтих до успіху

У збірній України з волейболу спалахнула нова зірка

Чоловіча збірна України з волейболу успішно виступає у Лізі націй. При цьому Синьо-жовті перед стартом престижного турніру втратили головну зірку команди Олега Плотницького, який відмовився грати за збірну.

Новим лідером збірної України став центральний блокувальник Юрій Семенюк. Про це у Facebook заявив громадський діяч, співзасновник проєкту Комплексного військово-цивільного простору відновлення "Гарт" Юлій Морозов. Також він розповів, як Семенюк увірвався до професійного волейболу.

Неймовірно, але Семенюк познайомився із волейболом лише у 20 років. До цього 210-сантиметровий юнак працював у селі під Львовом, розкладав напої в Ашані, потім продавав газонокосарки. Тренер львівської команди заходив у магазин до Семенюка, а коли його побачив, почав умовляти його зайнятися волейболом — і той погодився.

"Важко, до крові пахав, бо в 20 років вчитися тому, чому дітей тренують змалечку, дуже непроста задача" — написав Морозов.

Трохи більше, ніж за рік, Семенюк виграв Суперкубок України, а ще через три — дебютував за збірну України, з якою двічі перемагав у Євролізі. В Україні Юрій виграв усе, після чого перейшов до елітної першості Польщі. Минулого сезону Юрій разом із польським ВК "Проєкт" виграв свій перший єврокубок — Кубок виклику.

"За збірну б'ється, як лев, попри травми і втому, з гри робить яскраве шоу, не приховує емоцій, регулярно видає базу про Україну і війну в інтерв'ю і соцмережах і виглядає прямо якимсь ідеальним велетнем. Який за 10 років, стартувавши з точки, коли майже будь-хто, хто в темі, сказав би "запізно", примудрився пройти шлях від вантажника в супермаркеті до спортсмена, яким цілком заслужено може пишатися вся країна!" – зазначив Морозов.

У Лізі націй збірна України, попри статус дебютанта та аутсайдера, йде на 6-му місці та претендує на вихід у плей-оф (топ-8). Семенюк на цей час є найкращим блокуючим Ліги.

Семенюк став найкращим бомбардиром матчу з Болгарією (17 очок)

Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравач італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід зі збірної Плотницького, можливо, є відлунням одного зі скандалів. Латвієць Угіс Крастіньш, який очолював збірну України у 2016-2023 роках, залишив свою посаду, після чого на його місце призначили аргентинського фахівця Рауля Лосано. Потім одразу 9 гравців, у тому числі Плотницький, відмовилися виступати за національну команду. Пізніше "відмовники" повернулися до команди.