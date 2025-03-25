Суперзірка збірної України завершив кар’єру: конфлікт із Федерацією та неоднозначні слова про війну

Волейболіст може повернутися до збірної України, але в іншому амплуа

Відомий український волейболіст, догравальник італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. У січні з’явилася інформація, що 27-річний Плотницький виступатиме за головну команду країни.

Відповідну заяву Плотницький опублікував у вівторок, 25 березня, на своїй сторінці у Facebook. Олег зазначив, що завжди прагнув лише кращого для національної команди.

"Для мене настав час рухатися далі — іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний з розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимося — питання тільки, в якому з можливих амплуа", — написав Плотницький.

Повна заява Плотницького

Плотницький кілька разів потрапляв у гучні скандали. Під час війни на Донбасі волейболіст заявив, що, можливо, у майбутньому гратиме у Росії. Олег зазначив, що для нього спорт поза політикою, а люди страждають через "дурні плани наших політиків".

"Не виключаю, що в майбутньому гратиму в Росії. Те, що це країна-агресор не зупиняє? Для мене спорт це спорт. Не хочу змішувати спорт з політикою. Нехай вони скоріше розберуться. Мені дуже шкода людей, які страждають через дурні плани наших політиків", — заявляв Плотницький у 2019 році.

Як грає Олег Плотницький

Відхід зі збірної Плотницького, можливо, є відлунням одного зі скандалів. Латвієць Угіс Крастіньш, який очолював збірну України у 2016-2023 роках, залишив свою посаду, після чого на його місце призначили аргентинського фахівця Рауля Лозано. Потім одразу 9 гравців, у тому числі Плотницький, відмовилися виступати за національну команду.

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