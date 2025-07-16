Україна — Нідерланди: онлайн-трансляція матчу волейбольної Ліги націй (відео)

Синьо-жовті починають третій ігровий тиждень матчем проти аутсайдера групи

У середу, 16 липня, чоловіча збірна України з волейболу зіграє свою першу гру третього ігрового тижня у Лізі націй. Протистоятиме українцям команда Нідерландів.

У прямому етері в Україні матч Україна — Нідерланди покаже YouTube-канал "Суспільне Спорт". Початок гри о 14:00 за київським часом

Пряма трансляція матчу волейбольної Ліги націй Україна — Нідерланди

Збірна України підходить до гри як фаворит. Синьо-жовті за 2 тижні змагань добре зарекомендували себе на турнірі та близькі до виходу у плей-оф. Українці із 15 очками розташувалися на шостому місці. Команда Нідерландів своєю чергою з 4 очками займає передостаннє, 17 місце, і знаходиться в одному очку від зони вильоту.

Зазначимо, перед стартом третього ігрового тижня головний тренер збірної України Рауль Лосано зробив дві заміни у складі: пасуючий Синиця замінив Євстратова, догравальник Кісілюк — Наложного.

Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравач італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід зі збірної Плотницького, можливо, є відлунням одного зі скандалів в українському волейболі.