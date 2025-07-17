Украина – Италия: онлайн-трансляция матча волейбольной Лиги наций

Обе команды претендуют на выход в плей-офф

В четверг, 17 июня, мужская сборная Украины по волейболу проведет ключевой матч в Лиге наций. Накануне украинские волейболисты с трудом победили команду Нидерландов (3:2).

Прямая видеотранслцяи матча Украина — Италия будет доступна для просмотра на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Стартовый свисток игры, которая состоится в Любляне (Словения), прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча волейбольной Лиги наций Украина — Италия

Обе команды находятся в зоне плей-офф Лиги наций. Итальянцы с 20 очками идут на 3-м месте, а украинцы (17 очков) — шестые. Сине-желтые накануне гарантировали себе прописку в Лиге наций, однако наша команда в свой дебютный сезон на престижном турнире наверняка хочет большего. Игра с Италией — шанс показать себя.

Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход из сборной Плотницкого, возможно, является отголоском одного из скандалов в украинском волейболе.