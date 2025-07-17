"Ільвес" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
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Гірники фактично вийшли до наступного раунду кваліфікації
У четвер, 17 липня, "Шахтар" зіграє поєдинок-відповідь 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 проти "Ільвеса". У першій грі Гірники фактично забезпечили собі вихід у наступний раунд відбору ЛЄ, обігравши фінів із рахунком 6:0.
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ільвес" — "Шахтар". Зустріч, яка відбудеться на стадіоні "Таммела" у Тампере (Фінляндія), розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу відбору Ліги Європи "Ільвес" — "Шахтар" (оновлюється)
Де дивитися матч "Ільвес" — "Шахтар"
У прямому етері в Україні гра "Ільвес" — "Шахтар" буде доступна для перегляду на "Київстар ТБ".
Прогноз букмекерів на матч "Ільвес" — "Шахтар"
Букмекери не приймають ставки на прохід "Шахтаря" в наступний раунд після того, як Гірники забили фінам шість голів у першій грі. Фахівці вважають, що донеччани виграють другий матч із ймовірністю 55%. Подібний успіх господарів менш ймовірний – 22%.
У разі успіху у 2-матчевому протистоянні з "Ільвесом" Гірники вийдуть у другий відбірковий раунд Ліги Європи, де зіграють із турецьким "Бешикташем" (Стамбул).
Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей успіх дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26.