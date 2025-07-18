Тренера Повєткіна наздогнала карма: "Кабан" активно воював проти України

Тренер з боксу вибрав шлях найманця і знайшов свою смерть у Малі

У Малі ліквідовано Ігоря "Кабана" Нестерова — тренера колишнього російського боксера Олександра Повєткіна. Нестеров був членом приватної військової компанії "Вагнер" та воював проти України у складі окупаційних військ.

Про це повідомляє rbc.ua із посиланням на українську розвідку. Російська промоутерська компанія "Мир Бокса" також підтвердила смерть Нестерова.

Найманець був ліквідований під час бойового завдання. За словами промоутера Володимира Хрюнова, Нестеров також брав активну участь в окупації України. Ігор входив до команди олімпійського чемпіона та чемпіона світу Повєткіна, був його тренером із силової підготовки та спаринг-партнером. Крім того, він дружив із боксером.

Повєткін відомий українським любителям боксу по бою з Володимиром Кличком у 2013 році. Українець у Москві декласував "Руського Вітязя" і переміг одноголосним рішенням суддів — 104-119 тричі.

Ігор Нестеров у складі окупаційних військ, на фото другий праворуч

Повєткін, як і його тренер, підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Олександр критикував українського чемпіона Олександра Усика, який жорстко пройшовся по РФ. У жовтні 2022 року стало відомо, що тренер Повєткіна Нестеров воює проти України.