Тренера Поветкина настигла карма: "Кабан" активно воевал против Украины

Тренер по боксу выбрал путь наемника и нашел свою смерть в Мали

В Мали ликвидирован Игорь "Кабан" Нестеров — тренер бывшего российского боксера Александра Поветкина. Нестеров был членом частной военной компании "Вагнер" и воевал против Украины в составе оккупационных войск.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на украинскую разведку. Российская промоутерская компания "Мир Бокса" также подтвердила смерть Нестерова.

Наемник был ликвидирован во "время боевого задания". По словам промоутера Владимира Хрюнова, Нестеров также активно принимал участие в оккупации Украины. Игорь входил в команду олимпийского чемпиона и чемпиона мира Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером. Кроме того, он дружил с боксером.

Поветкин известен украинским любителям бокса по бою с Владимиром Кличко в 2013 году. Украинец в Москве деклассировал "Русского Витязя" и победил единогласным решением судей — 104-119 трижды.

Игорь Нестеров в составе оккупационных войск, на фото второй справа

Поветкин, как и его тренер, поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину. Александр критиковал украинского чемпиона Александра Усика, который жестко прошелся по РФ. В октябре 2022 году стало известно, что тренер Поветкина Нестеров воюет против Украины.