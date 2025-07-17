Усик зробив символічний жест перед реваншем із Дюбуа (відео)

Боксери зустрілися віч-на-віч перед боєм

У четвер, 17 липня, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) провели спільну пресконференцію. Реванш між боксерами відбудеться у суботу, 19 липня.

Повне відео заходу доступне на YouTube-каналі DAZN. Спортсмени після спілкування із пресою провели традиційну дуель поглядів.

Усик прийшов на пресконференцію у стильному костюмі та шапці, зроблених у козацькому стилі. Усик наголосив на важливості поєдинку для нього та України, а також показав символічний жест — три пальці у формі "тризуба". Три пальці, в контексті українського тризуба, можуть належати до жесту, що імітує форму тризуба, де вказівний, середній та безіменний пальці випрямлені, а мізинець та великий палець зігнуті. Цей жест був популяризований В’ячеславом Чорноволом, політиком та лідером "Народного руху".

Дюбуа заявив, що він став значно кращим у порівнянні з першим поєдинком з Усиком, а тому стане новим абсолютним чемпіоном світу.

Потім боксери провели тривалу дуель поглядів. Даніель у якийсь момент звернувся до публіки за підтримкою, а потім знову глянув у вічі українському чемпіону.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Зазначимо, обидва боксери зароблять космічні гроші за об’єднавчий бій. Додамо, що українець припинив співпрацю з промоутером перед реваншем. Напередодні боксери провели відкриті тренування, Усик з’явився на публіці у футболці з важливим посланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи шоу Усик — Дюбуа 2 транслюватиметься безкоштовно в Україні. Додамо, що вечір боксу у Лондоні покажуть в Україні на кількох платформах. Шоу боксу розпочнеться орієнтовно о 19:30 за київським часом. До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком.