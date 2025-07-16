Усик з’явився на публіці у футболці з важливим посланням (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Учасники вечора боксу показали свої вміння на публіці
У середу, 16 липня, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) провели відкриті тренування. Цей захід відкрив медіа-тиждень шоу Усик — Дюбуа 2.
Крім того, 17-річна боксерка з України Кіра Макогоненко провела виставковий 4-раундовий поєдинок проти Джудіт Хечболд із Угорщини. Про це повідомляє "Телеграф".
Зазначимо, Олександр на тренуванні працював у футболці з написом "Свободу захисникам Азовсталі", нагадавши світові про полонених українців у РФ. Олександр трохи розім’явся зі своїм тренером, а потім провів бій із тінню.
Відкриті тренування учасників шоу Усик — Дюбуа 2 та відео бою Макогоненко
Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель ударом нижче пояса поклав Олександра на канвас, проте нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.
Зазначимо, обидва боксери зароблять космічні гроші за об’єднавчий бій. Додамо, що українець припинив співпрацю з промоутером перед реваншем.
Раніше "Телеграф" повідомляв, чи шоу Усик — Дюбуа 2 транслюватиметься безкоштовно в Україні. Додамо, що вечір боксу у Лондоні покажуть в Україні на кількох платформах. До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком.