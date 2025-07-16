Усик з’явився на публіці у футболці з важливим посланням (відео)

Учасники вечора боксу показали свої вміння на публіці

У середу, 16 липня, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) провели відкриті тренування. Цей захід відкрив медіа-тиждень шоу Усик — Дюбуа 2.

Крім того, 17-річна боксерка з України Кіра Макогоненко провела виставковий 4-раундовий поєдинок проти Джудіт Хечболд із Угорщини. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, Олександр на тренуванні працював у футболці з написом "Свободу захисникам Азовсталі", нагадавши світові про полонених українців у РФ. Олександр трохи розім’явся зі своїм тренером, а потім провів бій із тінню.

Відкриті тренування учасників шоу Усик — Дюбуа 2 та відео бою Макогоненко

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель ударом нижче пояса поклав Олександра на канвас, проте нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Зазначимо, обидва боксери зароблять космічні гроші за об’єднавчий бій. Додамо, що українець припинив співпрацю з промоутером перед реваншем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи шоу Усик — Дюбуа 2 транслюватиметься безкоштовно в Україні. Додамо, що вечір боксу у Лондоні покажуть в Україні на кількох платформах. До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком.