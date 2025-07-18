Україна — Сербія: онлайн-трансляція матчу волейбольної Ліги націй (відео)

Синьо-жовті зіграють важливий матч

У п’ятницю, 18 липня, чоловіча збірна України з волейболу проведе ключовий поєдинок Ліги націй проти команди Сербії. Напередодні Синьо-жовті дали бій чемпіонам світу.

У прямому етері в Україні матч національної команди проти Сербії буде доступним для перегляду на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Зустріч, яка відбудеться у Любляні (Словенія), розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу волейбольної Ліги націй Україна — Сербія

Збірна України у свій дебютний сезон у престижному турнірі продовжує боротьбу за топ-8. Наша команда з 18 очками йде на 6-му місці, а ось Сербія є аутсайдером цього сезону. Серби з 3 балами йдуть на останній, 18 позиції в лізі. Синьо-жовті мотивовані потенційним виходом у плей-оф, а команда Сербії — боротьбою за виживання.

Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравальник італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід із національної команди головної зірки, можливо, є відлунням одного зі скандалів в українському волейболі.