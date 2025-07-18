Украина — Сербия: онлайн-трансляция матча волейбольной Лиги наций (видео)

Сине-желтые сыграют важный матч

В пятницу, 18 июля, мужская сборная Украины по волейболу проведет ключевой поединок Лиги наций против команды Сербии. Накануне Сине-желтые дали бой чемпионам мира.

В прямом эфире в Украине матч национальной команды против Сербии будет доступен для просмотра на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Встреча, которая состоится в Любляне (Словения), начнется в 17:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча волейбольной Лиги наций Украина — Сербия

Сборная Украины в свой дебютный сезон в престижном турнире продолжает борьбу за топ-8. Наша команда с 18 очками идет на 6-м месте, а вот Сербия является аутсайдером текущего сезона. Сербы с 3 баллами идут на последней, 18-й позиции в лиге. Сине-желтые мотивированны потенциальным выходом в плей-офф, а команда Сербии — борьбой за выживание.

Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход из национальной команды главной звезды, возможно, является отголоском одного из скандалов в украинском волейболе.