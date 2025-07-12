Президент Фінляндії опустив Путіна, а потім виграв медаль у тріатлонній гонці (відео)
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Фінський президент займається не лише політикою, а й спортом
Президент Фінляндії Александр Стубб таємно взяв участь у змаганнях з тріатлону у Йоройнені (Фінляндія). Раніше Стубб пропонував президенту України Володимиру Зеленському та президенту США Дональду Трампу вирішити їхній конфлікт у незвичайному місці.
Про це повідомляє Ilta-Sanomat. Стубб взяв участь на спринтерському турнірі для любителів таємно, використовуючи псевдонім AS.
Стубб проплив 750 метрів, проїхав 20 кілометрів на велосипеді й пробіг 5 кілометрів всього за 1:04:19. Цього виявилося достатнім для другого місця у категорії "Фітнес" серед чоловіків. Александр відстав від Арто Валліна, який переміг у чоловічому забігу, на одну хвилину і 19 секунд.
У мережі з’явилося відео фінішу Стубба.
Додамо, що у суботу на змаганнях з тріатлону в Йоройнені виступить син Стубба Олівер.
Напередодні Стубб публічно назвав президента РФ Володимира Путіна "стратегічним дурнем і військовим невдахою", який навряд чи наважиться перевіряти дію 5 статті НАТО.
Раніше повідомлялося, що голова Чечні Рамзан Кадиров введений до Зали слави ліги змішаних єдиноборств АСА. Напередодні його зловили на брехні.