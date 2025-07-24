"Шахтар" переміг "Бешикташ" у матчі-трилері (відео)

Гірники шокували турецький гранд просто на його території

У четвер, 24 липня, "Шахтар" провів гостьовий поєдинок 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 проти "Бешикташа". У 1-му відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0).

Зустріч, що проходила на 40-тисячному стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі (Туреччина), завершилася з рахунком 4:2 на користь Гірників. Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники блискуче провели першу половину гри, за винятком кінцівки. Бразильці "Шахтаря" створили два блискучі голи. На 7-й хвилині Аліссон відзначився ударом із середньої дистанції, а на 28-й хвилині бразилець асистував Егіналдо, який головою замкнув передачу партнера. Під завісу тайму Юхим Конопля зіграв рукою у своєму штрафному майданчику після подачі з кутового. У результаті рефері призначив пенальті, який реалізував Теммі Абрагам.

У другому таймі "Бешикташ" притиснув "Шахтар", проте Гірники не просто вистояли, а й забили ще. На 67-й хвилині Кевін легко переправив м’яч у сітку воріт після ідеальної передачі Аліссона. На 87-й хвилині Жоау Маріу вдало зіграв на добиванні, але останнє слово було за Гірниками. На 5-й компенсованій хвилині Кевін оформив дубль!

"Бешикташ" – "Шахтар" – 2:4

Голи: Абрахам, 40, Жоао Маріо, 87 – Аліссон, 7, Егіналду, 28, Кевін, 67, 90+5

Попередження: Удуохай, 78, Їлмаз, 90, Гюнок, 90+2 – Різник, 90+3

"Бешикташ": Гюнок – Свенссон, Габріел Пауліста, Удуохай, Юрасек – Тікназ (Кілічсой, 81), Кокчю (Мучі, 60) – Рашиця (Їлмаз, 60), Рафа Сілва, Фернандеш – Абрахам (Жоао Маріо, 71)

"Шахтар": Різник – Конопля (Тобіас, 56), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон Гомес (Педріньйо, 56), Очеретько – Аліссон (Бондаренко, 76), Судаков (Гочолейшвілі, 88), Кевін – Егіналду (Невертон, 76)

Статистика матчу "Бешикташ" – "Шахтар"

Повний відеоогляд матчу "Бешикташ" — "Шахтар":

Гра-відповідь між командами відбудеться в четвер, 31 липня. Зазначимо, суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтаря" і "Бешикташа" стане невдаха пари "Рейнджерс" (Шотландія) — "Панатінаїкос" (Греція). Той, хто програє, зіграє в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти переможця пари "Сент-Патрікс" (Ірландія)/"Німме Калью" (Естонія).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26.