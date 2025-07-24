"Олександрія" — "Партизан": онлайн голів у матчі Ліги конференцій

Віцечемпіон України починає свій шлях у єврокубках

У четвер, 24 липня, "Олександрія" стартує у Лізі конференцій УЄФА сезону 2025/26. Український клуб отримав право виступати в єврокубках завдяки другому місцю у чемпіонаті України минулого сезону.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Олександрія" — "Партизан" (Сербія). У цій статті оперативно буде опубліковано лише відео голів, а по закінченні зустрічі – найкращі моменти гри.

Онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій "Олександрія" — "Партизан" (оновлюється)

Перший матч 2-го кваліфікаційного раунду ЛК "Олександрія" — "Партизан" відбудеться на стадіоні "Мейскі" у Катовіце (Польща). Початок поєдинку о 20:00 за київським часом. Розсудить зустріч естонська бригада арбітрів на чолі з Йоонасом Яановіцем.

Додамо, гра-відповідь між командами відбудеться 31 липня. Переможець 2-матчевого протистояння вийде у 3-й раунд відбору ЛК, де зіграє проти невдахи пари "Мідтьюлланн" (Данія) — "Гіберніан" (Шотландія).

Нагадаємо, в "Олександрії" після завоювання "срібла" Української прем’єр-ліги (УПЛ) відбулися значні кадрові зміни. Головною втратою став відхід головного тренера команди Руслана Ротаня. До речі, наставник пішов працювати в "Полісся" з Житомира. Вовки посіли четверте місце в УПЛ 2024/25 і виступлять у Лізі конференцій.