У Росії вимагають покарати Польщу: депутатка Держдуми влаштувала істерику

Росіяни самі відмовилися від участі у міжнародному турнірі, але у всьому звинувачують Польщу

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми Світлана Журова закликала покарати Польщу. Напередодні російські веслярі відмовилися брати участь на чемпіонаті світу U-23 через вимоги господарів змагань від росіян підписати "політичні" декларації.

Відповідний коментар Журової наводить vseprosport.ru. За її словами, Польщу треба покарати, як це зробили з "Вімблдоном".

"Варто підкреслити, що Міжнародна федерація веслувального спорту не була проти участі російських веслярів. Була проти саме сторона, що приймає змагання, господарі турніру поляки. Це взагалі неприйнятно. Ви просто країна, а правами на турнір володіє міжнародна федерація.

Ось у тенісі своєчасно оштрафували та покарали Вімблдон, тепер англійці як милі зустрічають російських тенісистів. Не завадило б і Польщу покарати та оштрафувати за декларацію, яку вони від свого імені придумали та зробили необхідним елементом допуску російських спортсменів”, — заявила Журова.

Світлана Журова

Раніше у Федерації веслувального спорту Росії відмовилися від участі у турнірі у Польщі.

"Відмова від участі зумовлена запровадженням додаткових умов участі з боку Оргкомітету Першості світу до 23 років, що суперечать законодавству РФ і нормам моралі та етики збірної команди РФ", — йдеться у повідомленні.

Чемпіонат світу з академічного веслування U-23 пройде у Познані з 23 по 27 липня.

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