Форма збірної України викликала переполох у Китаї: деталі скандалу (відео)

Китайські організатори Ігор некрасиво вчинили з українцями

Зі збірною України стався неприємний інцидент перед церемонією відкриття Всесвітніх ігор у Ченду (Китай). Нашій команді забороняли виходити на парад націй у формі синьо-жовтого кольору через те, що вона нагадувала український прапор.

Журналіст Андрій Ковальський в етері телемарафону "Єдині новини" прокоментував інцидент, передає Спортивний комітет України у Facebook. Як виявилось, українців на стадіон не пускали співробітники служби безпеки. Ситуацію вдалося залагодити завдяки втручанню IWGA (Міжнародна асоціація Світових ігор).

Ці жакети нам заборонили одягати. На вході просто на security check заборонили. І першою, у кого відібрали цей жакет, була наша прапороносиця Анастасія Михайленко. Майже дві години ми сперечалися. Організатори доволі хитро зробили. Вони не забороняли, але рекомендували не вдягати. Вони боялися, мабуть, якихось провокацій. І була така пильна увага саме до українців чомусь. Боялися, що розмахуватимуть як прапором цими жилетами. Але насправді такого не було. І ми обіцяли, що такого не станеться. Втім, вони все одно наполягали й не хотіли дозволяти. І лише після того, як втрутився президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк, коли вони достукалися до IWGA, — це міжнародна організація, яка проводить ці змагання, виявилося, що все дозволено, немає такої заборони. І ми виграли цю битву, бо інакше ми могли б без своїх кольорів бути на параді Андрій Ковальський

Жакети українок викликали переполох у Китаї/Фото: Getty Images

Довідка: Всесвітні ігри — міжнародні комплексні змагання з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор. Проводяться з 1981 з періодичністю 1 раз на 4 роки, з 2001 проходять під патронатом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Світові ігри у Ченду відбудуться з 7 по 17 серпня. Майже сто українських атлетів здобули ліцензії на ці змагання та представляють нашу країну на Іграх у двох десятках видів спорту.

