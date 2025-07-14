Скандал із олімпійською формою України: у НОК відповіли на претензії журналіста

У НОК України заявили, що забезпечують олімпійську команду формою повною мірою

У мережі з’явилися чутки про проблему із купівлею форми олімпійської збірної України. Проблема нібито виникла після того, як національна команда підписала контракт із польсько-китайським брендом 4F.

Журналіст Владислав Бовсуновський на своїй сторінці у Facebook поскаржився, що не може купити олімпійську форму потрібного розміру ні в магазині 4F, ні в магазині компанії Peak, яка розпродає залишки амуніції після закінчення контракту з НОК України.

"Вже зараз я не знаю у що одягнути спортсмена. Та форма, видана у 2021 році "на виріст", уже все. Нової немає, і не буде. Купити своїм коштом неможливо. Робити індивідуальне замовлення дорого. А хочеться на міжнародних змаганнях асоціюватися з Україною, а не з умовною фірмою Adidas.

Минулого року Федерація Тхеквондо ВТФ України зібрала по 400 грн зі спортсменів та замовила однакові футболки. Щоб збірна хоч трохи нагадувала збірну. Іспанський сором. Це коли роблять вони, а соромно мені”, — написав Бовсуновський.

Владислав Бовсуновський заявив про дефіцит олімпійської форми збірної України на ринку

"Телеграф" звернувся із запитом до НОК України щодо цієї ситуації:

Просимо відповісти на такі запитання:

Чи справді виникла складна ситуація із формою для українських спортсменів?

Чи планують НОК України та Мінмолодьспорту відмовитись від технічного спонсорства з боку бренду 4F? Якщо ні, то чому? Якщо так – то коли?

Чи планують НОК України та Мінмолодьспорту відновити співпрацю з брендом Peak чи Adidas (як це у 2024 році зробила Українська асоціація)

футболу) для забезпечення екіпіруванням нашої олімпійської збірної?

"Телеграф" зробив запит до НОК України щодо форми національної команди

НОК України у своїй відповіді наголосив, що всі національні команди забезпечені формою на всіх змаганнях під егідою Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Європейського олімпійського комітету (ЄОК) та Асоціації національних олімпійських комітетів. Крім того, НОК України на цей час не має наміру припиняти співпрацю з 4F, а питання щодо співпраці з іншими виробниками форми не розглядається.

НОК України відповів на запит "Телеграфа"

НОК України відповів на запит "Телеграфа"

Форма олімпійської збірної України від 4F

Раніше засновник Студії Ательє Наталії Брагіної Наталія Голяк (Брагіна) розкритикувала ціни на олімпійську жіночу худі збірної України від компанії 4F. Річ у тому, що жіноча худі на той момент коштувала набагато дорожче, ніж чоловіча. Нині ціна на ці товари однакова. Додамо, що на Олімпіаді в Парижі парадною формою виділилася Монголія.