Форма сборной Украины вызвала переполох в Китае: детали скандала (видео)

Китайские организаторы Игр некрасиво поступили с украинцами

Со сборной Украины произошел неприятный инцидент перед церемонией открытия Всемирных игр в Чэнду (Китай). Нашей команде запрещали выходить на парад наций в форме сине-желтого цвета, из-за того, что она напоминала украинский флаг.

Журналист Андрей Ковальский в эфире телемарафона "Единые новости" прокомментировал инцидент, передает Спортивный комитет Украины в Facebook. Как оказалось, украинцев на стадион не пускали сотрудники службы безопасности. Ситуацию удалось уладить благодаря вмешательству IWGA (Международная ассоциация Всемирных игр).

Эти жакеты нам запретили одевать. На входе просто на security check запретили. И первой, у кого отобрали этот жакет, была наш знаменосец Анастасия Михайленко. Почти два часа мы спорили. Организаторы довольно хитро сделали. Они не запрещали, но рекомендовали не надевать. Они боялись, очевидно, каких-то провокаций. И было такое пристальное внимание именно к украинцам почему-то. Боялись, что будут размахивать как флагом этими жилетами. Но на самом деле такого не было. И мы обещали, что такого не произойдет. Впрочем, они все равно упорствовали и не хотели разрешать. И только после того, как вмешался президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк, когда они достучались в IWGA — это международная организация, которая проводит эти соревнования, оказалось, что все разрешено, нет такого запрета. И мы выиграли эту битву, потому что в противном случае мы могли бы без своих цветов быть на параде Андрей Ковальский

Жакеты украинок вызвали переполох в Китае/Фото: Getty Images

Справка: Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК).

Всемирные игры в Чэнду пройдут с 7 по 17 августа. Почти сто украинских атлетов добыли лицензии на эти соревнования и представляют нашу страну на Играх в двух десятках видах спорта.

