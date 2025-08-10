Российская блогерша впервые столкнулась с санкциями: "я думала, это неправда" (видео)

Девушка все еще свободно путешествует по Европе

Российская блогерша Ника Черемисинова NIKKI SEEY пожаловалась на дискриминацию по национальному признаку в Париже (Франция). К слову, россиянка встречается с камерунским футболистом "Динамо" (Москва) Муми Нгамале.

Ника с подругой Евой из Беларуси решили пойти на шопинг в столице Франции, однако столкнулись с санкциями. Об этом NIKKI SEEY рассказала в соцсетях.

Девушки хотели закупиться в бутике Yves Saint Laurent, однако им не продали вещи, ведь они являются покупателями из стран-агрессоров. Со слов блогерши, данные санкции вступили в силу недавно.

Во Франции в бутике Yves Saint Laurent Еве не продают вещи из-за того, что она из Беларуси. Я не думала, что мы когда-нибудь с этим столкнемся. Я думала, это неправда. NIKKI SEEY

Ника подписала видео: "В Париже в бутике Saint Laurent не продают вещи русским или белорусам". Одна из ее подписчиц отметила в личной переписке, что покупала там вещи в июне. На это блогерша написала: "Сказали, две недели назад ужесточили пакет санкций. Дело в том, что ужесточили санкции. Нам об этом вчера рассказал менеджер".

Муми Нгамале и NIKKI SEEY

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Ранее в РФ заявили, что могут попасть на чемпионат мира-2026 только после соответствующего решения президента США Дональда Трампа.